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Прокуратура посчитала фейком видео о проблемах содержания коров в Толочинском районе, снявшего его работника колхоза предупредили
Источник материала: Партизан
Прокуратура Витебской области провела проверку после появления видеоролика о проблемах содержания животных в ОАО «Звездный-АГРО» Толочинского района.
Этот ролик, по информации прокуратуры, снял и разместил в социальной сети «ВКонтакте» работник хозяйства открытого акционерного общества. В нем содержалась информация о несоблюдении правил и условий содержания крупного рогатого скота на одной из молочно-товарных ферм предприятия.
На видео показана лежащая на грязной подстилке худая корова, которая перебирает ногами в воздухе, вытягивает шею и не может подняться.
Кадр из видео, которое по заключению прокуратуры является фейком
В комментарии к видео также сообщалось, что животные не получали должного лечения, за новорожденными телятами не был налажен уход, а павшие из них своевременно не утилизировались.
По заключению прокуратуры работник хозяйства, снявший видео, дал недостоверную оценку выполнению технологических и ветеринарно-санитарных требований на молочно-товарной ферме.
Снятая корова находилась в состоянии после отела и оказания ветеринарной помощи, а родившийся мертвым теленок был, как раз, своевременно утилизирован, заверяет прокуратура.
В период массовых отелов в производственном помещении МТФ в выделенной для этого зоне находились и другие телята, что не противоречило ветеринарным и технологическим нормам.
Причиной размещения такой информации послужил возникший с руководством хозяйства конфликт из-за начисления заработной платы и условий труда, говорится в сообщении ведомства.
В результате за размещение недостоверной информации прокуратура Витебской области объявила работнику ОАО официальное предупреждение о недопустимости противоправных действий и уведомила администрацию социальной сети «ВКонтакте» о необходимости удаления видеосюжета.
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Прокуратура посчитала фейком видео о проблемах содержания коров в Толочинском районе, снявшего его работника колхоза предупредили
Прокуратура Витебской области провела проверку после появления видеоролика о проблемах содержания животных в ОАО «Звездный-АГРО» Толочинского района.
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