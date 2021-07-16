ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прокуратура посчитала фейком видео о проблемах содержания коров в Толочинском районе, снявшего его работника колхоза предупредили

16.07.2021 15:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Прокуратура Витебской области провела проверку после появления видеоролика о проблемах содержания животных в ОАО «Звездный-АГРО» Толочинского района.





Этот ролик, по информации прокуратуры, снял и разместил в социальной сети «ВКонтакте» работник хозяйства открытого акционерного общества. В нем содержалась информация о несоблюдении правил и условий содержания крупного рогатого скота на одной из молочно-товарных ферм предприятия.

На видео показана лежащая на грязной подстилке худая корова, которая перебирает ногами в воздухе, вытягивает шею и не может подняться.

Кадр из видео, которое по заключению прокуратуры является фейком

В комментарии к видео также сообщалось, что животные не получали должного лечения, за новорожденными телятами не был налажен уход, а павшие из них своевременно не утилизировались.

По заключению прокуратуры работник хозяйства, снявший видео, дал недостоверную оценку выполнению технологических и ветеринарно-санитарных требований на молочно-товарной ферме.

Снятая корова находилась в состоянии после отела и оказания ветеринарной помощи, а родившийся мертвым теленок был, как раз, своевременно утилизирован, заверяет прокуратура.

В период массовых отелов в производственном помещении МТФ в выделенной для этого зоне находились и другие телята, что не противоречило ветеринарным и технологическим нормам.

Причиной размещения такой информации послужил возникший с руководством хозяйства конфликт из-за начисления заработной платы и условий труда, говорится в сообщении ведомства.

В результате за размещение недостоверной информации прокуратура Витебской области объявила работнику ОАО официальное предупреждение о недопустимости противоправных действий и уведомила администрацию социальной сети «ВКонтакте» о необходимости удаления видеосюжета.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Витебской области провела проверку после появления видеоролика о проблемах содержания животных в ОАО «Звездный-АГРО» Толочинского района.
 
Новости дня
Новости разные
 
Верховный суд оставил Марию Колесникову под стражей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by