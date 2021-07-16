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Задержан журналист Игорь Ильяш

16.07.2021 15:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игоря Ильяша задержали в связи с уголовными делами, но его статус (свидетель или обвиняемый) неизвестен



О задержании сообщает @belsat

Дела по статьям за "массовые беспорядки" (293 УК РБ) и "организация действий, грубо нарушающих общественный порядок" (342 УК РБ).

Игоря возили в Следственный комитет. Силовики грубо обращаются с журналистом, пытались унизить, матерятся.

Игорь - муж политзаключенной журналистки Екатерины Андреевой. 
 
 
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Игоря Ильяша задержали в связи с уголовными делами, но его статус (свидетель или обвиняемый) неизвестен
 
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