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"Месть за братьев и сестер": в Жодино "заминировали" исполком и суд
Источник материала: Партизан
16 июля в Жодино заминировали здания исполкома, налоговой, суда и прокуратуры.
Сообщение о минировании 4 административных зданий Жодино поступило на электронную почту Жодинского исполкома с адреса protonmail.com с указанием точного времени взрывов. Об этом сообщили в городской администрации.
Анонимы заявили, что один из четырех объектов, расположенных по указанным адресам, будет взорван. Это здания гориполкома, налоговой, суда и прокуратуры.
«Это вам месть за братьев и сестер, которым обещали возможность попасть в Европу, тем временем они находятся в лагерях», — говорится в сообщении.
— Территория ограждена. На объекты вызвали саперно-пиротехническую группу. Проводится разбирательство, — рассказал
Все объекты сейчас оцеплены. Люди эвакуированы. Возбуждено уголовное дело.
В МВД Беларуси говорят, что "десятки писем о минировании пришли сегодня на электронные адреса различных организаций и учреждений". Информация о заложенных взрывных устройствах не подтверждается.
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16 июля в Жодино заминировали здания исполкома, налоговой, суда и прокуратуры.
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