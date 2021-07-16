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Что ждет зрителей «Славянского базара» во второй день фестиваля?
16.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На «Славянском базаре» –
Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Эдита и Стас Пьеха, певица Слава, Елена Ваенга, Таисия Повалий. Тридцатый «Славянский базар» собрал по-настоящему преданных фестивалю артистов.
Александр Лукашенко не мог пропустить юбилейный фестиваль. Даже в прошлогоднюю пандемию «Славянский базар» состоялся. За долгие годы он стал местом силы и притяжения для творческих людей разных стран и континентов.
На сцене летнего амфитеатра музыка звучит круглосуточно, репетируют даже ночью.
Красивым чеканным шагом прошли по фестивальному Витебску 700 мажореток и барабанщиц. Выступали слаженно, хотя приехали из разных стран.
Пятница на «Славянском базаре» пройдет под знаком Союзного государства Беларуси и России. Также состоится жеребьевка участников конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. Это центральное событие фестиваля. Беларусь на этом творческом состязании представит Даниил Мышковец. Будем держать за него кулачки. Ведь «Славянский базар» многим артистам дал путевку на большую сцену.
Специальную премию одному из участников конкурса молодых исполнителей по традиции вручит и телеканал «МИР». Итоги будут известны в день закрытия «Славянского базара» –18 июля.
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На сцене летнего амфитеатра музыка звучит круглосуточно, репетируют даже ночью.
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