Что ждет зрителей «Славянского базара» во второй день фестиваля?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Славянском базаре» – день Союзного государства Беларуси и России . Накануне 30-й международный фестиваль искусств открылся в Витебске. На церемонии присутствовал президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Эдита и Стас Пьеха, певица Слава, Елена Ваенга, Таисия Повалий. Тридцатый «Славянский базар» собрал по-настоящему преданных фестивалю артистов.

Александр Лукашенко не мог пропустить юбилейный фестиваль. Даже в прошлогоднюю пандемию «Славянский базар» состоялся. За долгие годы он стал местом силы и притяжения для творческих людей разных стран и континентов.

«Нити «Славянского базара» продолжают связывать людей в мире, который уже давно не был так разделен, как сейчас, и не только пандемией и гибридными войнами. Мы всегда рады гостям, по-белорусски рады. И в сотый раз повторяем: приезжайте, посмотрите на нашу страну. У нас есть, чем гордиться и чем вас приятно удивить», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Славянскому базару» – 30 . У многих с фестивалем связаны свои воспоминания. Министр информации Владимир Перцов сам родом из Витебска. Помнит времена, когда летний амфитеатр был только в планах. На его месте вели раскопки древних поселений славян. Тогда в них участвовал и руководитель ведомства.

«Выкопать два кубометра земли стоило около четырех рублей. Как сейчас помню, мы все зарабатывали на магнитофоны, на плейеры. Мы своими руками, можно сказать, участвовали в подготовке площадки под строительство летнего амфитеатра. Тогда еще никто не представлял, что именно здесь будет. Это по-настоящему изменило жизнь города. Поскольку такого фестиваля нигде не было в Беларуси. А в Витебске он был!» – заявил министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов .

На сцене летнего амфитеатра музыка звучит круглосуточно, репетируют даже ночью.

Красивым чеканным шагом прошли по фестивальному Витебску 700 мажореток и барабанщиц. Выступали слаженно, хотя приехали из разных стран.

Пятница на «Славянском базаре» пройдет под знаком Союзного государства Беларуси и России. Также состоится жеребьевка участников конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. Это центральное событие фестиваля. Беларусь на этом творческом состязании представит Даниил Мышковец. Будем держать за него кулачки. Ведь «Славянский базар» многим артистам дал путевку на большую сцену.

Специальную премию одному из участников конкурса молодых исполнителей по традиции вручит и телеканал «МИР». Итоги будут известны в день закрытия «Славянского базара» –18 июля.