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Чтобы получить гражданство, нужно сдать экзамен. В Украине новые нормы в законе о государственном языке
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Украине вступили в силу новые нормы закона о государственном языке. Теперь жители страны должны сдавать экзамен на уровень владения украинским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о госслужащих, прокурорах, судьях, сотрудниках правоохранительных органов, руководителях образовательных учреждений. Не забыт и президент. Обязателен экзамен и для желающих получить гражданство.
Коснулись новые нормы также сферы культуры. Все развлекательные мероприятия и экскурсии разрешено проводить лишь на государственном языке. Только на украинском теперь афиши, объявления и постеры. Фильмы и сериалы на телевидении и в кинотеатрах должны быть дублированы или переозвучены.
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Чтобы получить гражданство, нужно сдать экзамен. В Украине новые нормы в законе о государственном языке
Новости Украины. В Украине вступили в силу новые нормы закона о государственном языке. Теперь жители страны должны сдавать экзамен на уровень владения украинским,...
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