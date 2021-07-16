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Чтобы получить гражданство, нужно сдать экзамен. В Украине новые нормы в законе о государственном языке

16.07.2021 15:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Украине вступили в силу новые нормы закона о государственном языке. Теперь жители страны должны сдавать экзамен на уровень владения украинским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы получить гражданство, нужно сдать экзамен. В Украине новые нормы в законе о государственном языке

Речь идет о госслужащих, прокурорах, судьях, сотрудниках правоохранительных органов, руководителях образовательных учреждений. Не забыт и президент. Обязателен экзамен и для желающих получить гражданство.

Чтобы получить гражданство, нужно сдать экзамен. В Украине новые нормы в законе о государственном языке

Коснулись новые нормы также сферы культуры. Все развлекательные мероприятия и экскурсии разрешено проводить лишь на государственном языке. Только на украинском теперь афиши, объявления и постеры. Фильмы и сериалы на телевидении и в кинотеатрах должны быть дублированы или переозвучены.

 
 
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Новости Украины. В Украине вступили в силу новые нормы закона о государственном языке. Теперь жители страны должны сдавать экзамен на уровень владения украинским,...
 
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