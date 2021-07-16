|
Влияет ли возраст родителей на способности ребёнка и у кого чаще рождаются вундеркинды?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Галина Швец, детский психолог:
Хочу добавить, что в таком возрасте родители удовлетворили какие-то свои желания, хотелки. Они не пытаются самоутверждаться за счет ребенка: ты у нас родился, ты у нас есть, у тебя есть свои таланты, способности. И родители по максимуму пытаются поспособствовать тому, чтобы именно развить его способности, что у него получается. Это обязательно нужно делать. Если вы увидели в ребенке какой-нибудь талант, например поет, – отлично, значит мы всеми силами это поощряем. Мы ведем на занятия, мы вместе поем, караоке вместе, музыку ставим, то есть по максимуму способствуем. Если мы видим, что ребенок любит рисовать – отлично, ведем на занятия, покупаем фломастеры, альбомы – все что угодно делаем для того, чтобы развить у ребенка талант. Я считаю, что все дети талантливы, способны. Главное, родителям увидеть это и поддержать.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)