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Влияет ли возраст родителей на способности ребёнка и у кого чаще рождаются вундеркинды?

16.07.2021 15:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Влияет ли возраст родителей на способности ребёнка и у кого чаще рождаются вундеркинды?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Говорят, что в основном дети-вундеркинды рождаются у родителей, которые поздно решили стать родителями. Не будем показывать пальцем, я в 38 лет родила первенца и уже немножечко начинаю обрастать комплексами, что он еще у меня не вундеркинд. Четыре года – еще не читает человек по слогам. Когда родителям стоит начинать волноваться, что их ребенок еще не вундеркинд?

Влияет ли возраст родителей на способности ребёнка и у кого чаще рождаются вундеркинды?

Галина Швец, детский психолог:
Очень часто говорят, что влияет на то, будет ребенок одаренным или нет, возраст родителей. Но все же приходят к мысли, что все-таки не возраст играет роль, а то, сколько времени мама проводит с ребенком, поддерживает его, как она о нем заботится. Почему связывают с возрастом? Родители более уверены в себе, у них все в порядке с самооценкой. Они уже построили какую-то карьеру и не метаются между работой и семьей, а расставили приоритеты. Максимум любви, внимания они уделяют своему ребенку. В связи с этим дети раскрываются.

Хочу добавить, что в таком возрасте родители удовлетворили какие-то свои желания, хотелки. Они не пытаются самоутверждаться за счет ребенка: ты у нас родился, ты у нас есть, у тебя есть свои таланты, способности. И родители по максимуму пытаются поспособствовать тому, чтобы именно развить его способности, что у него получается. Это обязательно нужно делать. Если вы увидели в ребенке какой-нибудь талант, например поет, – отлично, значит мы всеми силами это поощряем. Мы ведем на занятия, мы вместе поем, караоке вместе, музыку ставим, то есть по максимуму способствуем. Если мы видим, что ребенок любит рисовать – отлично, ведем на занятия, покупаем фломастеры, альбомы – все что угодно делаем для того, чтобы развить у ребенка талант. Я считаю, что все дети талантливы, способны. Главное, родителям увидеть это и поддержать.

Влияет ли возраст родителей на способности ребёнка и у кого чаще рождаются вундеркинды?

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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