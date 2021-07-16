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С пелёнок или в школе? Когда лучше всего начинать учить английский

16.07.2021 15:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

С пелёнок или в школе? Когда лучше всего начинать учить английский

Людмила Шабашова, руководитель частного образовательного центра:
Я 12 лет в Грузии жила, потому что у меня супруг был военнослужащий, и там любой армянин запросто говорил на трех языках: русском, грузинском и армянском, совершенно свободно владея. Поэтому это не я придумала, это исследования ученых – до 3 лет дети могут выучить запросто, не прикладывая никаких усилий, просто слыша речь. А с 3 до 6 лет – только три языка могут выучить, если они слышат. А после 6 лет надо прикладывать усилия.

И вот посмотрите, где бизнес, где выгода. Если в школах начинают учить английский с 1-го по 11-й – да, они знают грамматику, могут сдать тест великолепно, на 100 баллов даже, но разговорной речи нет. Поэтому все-таки лучше вначале научить их говорить, а потом ставить правильную грамматику им. Поэтому возраст до 6 лет – самый благоприятный, это рай, все по максимуму, потому что они все усваивают, хватают и не прикладывают никаких усилий. Единственное, конечно, им нельзя приказывать, потому что детей до 6 лет заставить нельзя – ни уговорить, ни деньги заплатить, ни игрушки. До 6 лет их только можно увлечь.

С пелёнок или в школе? Когда лучше всего начинать учить английский

Людмила Шабашова:
Хочу сказать, что первый педагог – это мама. И когда мама увлекает своего ребенка, даже когда на колясочке везет маленького и говорит: небо голубое, я открываю дверь, мы спускаемся, мы поднимаемся по лестнице – он все это запоминает. А потом, когда начинает говорить, все выдает. Поэтому этот возраст просто волшебный.

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