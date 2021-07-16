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С пелёнок или в школе? Когда лучше всего начинать учить английский
Источник материала: СТВ
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Людмила Шабашова, руководитель частного образовательного центра:
И вот посмотрите, где бизнес, где выгода. Если в школах начинают учить английский с 1-го по 11-й – да, они знают грамматику, могут сдать тест великолепно, на 100 баллов даже, но разговорной речи нет. Поэтому все-таки лучше вначале научить их говорить, а потом ставить правильную грамматику им. Поэтому возраст до 6 лет – самый благоприятный, это рай, все по максимуму, потому что они все усваивают, хватают и не прикладывают никаких усилий. Единственное, конечно, им нельзя приказывать, потому что детей до 6 лет заставить нельзя – ни уговорить, ни деньги заплатить, ни игрушки. До 6 лет их только можно увлечь.
Людмила Шабашова:
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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