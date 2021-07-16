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Политический обозреватель Игорь Ильяш задержан в связи с уголовными делами
16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Его статус неизвестен.
Игоря Ильяша задержали в связи с уголовными делами (ст. 293 УК «Массовые беспорядкм» и ст.342 УК «Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок»).
В каком статусе – свидетеля или подозреваемого – находится журналист, неизвестно.
Как
Напомним,
Игорь Ильяш – журналист, аналитик, окончил БГУ по специальности «философия», работал в газете «Белорусы и рынок», на Радыё Свабода, публиковался в российских и украинских изданиях, с 2017 года сотрудничает с телеканалом Белсат.
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Его статус неизвестен.
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