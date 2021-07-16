Политический обозреватель Игорь Ильяш задержан в связи с уголовными делами

Источник материала: Салiдарнасць

Его статус неизвестен.





Игоря Ильяша задержали в связи с уголовными делами (ст. 293 УК «Массовые беспорядкм» и ст.342 УК «Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок»).

В каком статусе – свидетеля или подозреваемого – находится журналист, неизвестно.

Как сообщает телеканал, Игоря возили в Следственный комитет. При этом силовики грубо обходились с журналистом, пытались унизить, матерились.

Напомним, жена Игоря Ильяша, журналистка Белсата Катерина Андреева, была приговорена к 2 годам колонии за стрим с «Площади Перемен» в ноябре 2020 года. Екатерина признана политзаключенной и отбывает срок в колонии.

Игорь Ильяш – журналист, аналитик, окончил БГУ по специальности «философия», работал в газете «Белорусы и рынок», на Радыё Свабода, публиковался в российских и украинских изданиях, с 2017 года сотрудничает с телеканалом Белсат.