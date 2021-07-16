﻿ Политический обозреватель Игорь Ильяш задержан в связи с уголовными делами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политический обозреватель Игорь Ильяш задержан в связи с уголовными делами

16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Его статус неизвестен.

Политический обозреватель Игорь Ильяш задержан в связи с уголовными делами

Игоря Ильяша задержали в связи с уголовными делами (ст. 293 УК «Массовые беспорядкм» и ст.342 УК «Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок»).

В каком статусе – свидетеля или подозреваемого – находится журналист, неизвестно.

Как сообщает телеканал, Игоря возили в Следственный комитет. При этом силовики грубо обходились с журналистом, пытались унизить, матерились.

Напомним, жена Игоря Ильяша, журналистка Белсата Катерина Андреева, была приговорена к 2 годам колонии за стрим с «Площади Перемен» в ноябре 2020 года. Екатерина признана политзаключенной и отбывает срок в колонии.

Игорь Ильяш – журналист, аналитик, окончил БГУ по специальности «философия», работал в газете «Белорусы и рынок», на Радыё Свабода, публиковался в российских и украинских изданиях, с 2017 года сотрудничает с телеканалом Белсат.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Прокуратура посчитала фейком видео о проблемах содержания коров в Толочинском районе, снявшего его работника колхоза предупредили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by