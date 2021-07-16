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Месяц назад было задержано руководство Миорского металлопрокатного завода. Какие к ним претензии - неизвестно
Источник материала: UDF
В ноябре прошлого года завод посещал премьер-министр Роман Головченко. Фото: vitvesti.by
Месяц назад было задержано руководство Миорского металлопрокатного завода Miory Steel. Это частное предприятие по производству металлического листа и белой жести, открытое в 2020 году.
25 августа прошлого года команда «Макларен» объявила о партнерстве с компанией Miory Steel — первой из Беларуси в истории «Формулы-1». С тех пор логотип белорусской компании есть на британских болидах.
В начале июня этого года было задержано руководство завода. Некоторых сотрудников отпустили, но за решеткой еще находятся генеральный директор завода Петр Шимукович, заместитель гендиректора по экономике и финансам Дмитрий Славников, глава совета директоров завода Алексей Коваленок.
На предприятии подробностей задержания руководства до сих пор не знают.
— Мы пока никаких комментариев не готовы давать, но то, что писали про задержания, — это верно, — рассказали «Народной воле» на заводе.
В Сети высказывали версии, что задержания на ММПЗ могут быть связаны с отсутствием какого-то оборудования, которое должно находиться на предприятии.
— Действительно забрали некоторых наших коллег. Большинство уже находится на свободе, но за решеткой осталось основное руководство — учредитель, генеральный директор и финансовый директор. Пока никакой конкретной информацией, к сожалению, мы не обладаем. Ждем, может, будут какие-то официальные комментарии, — говорят на заводе.
Официальных сообщений о том, что случилось на ММПЗ, до сих пор нет. Что именно инкриминируют руководству предприятия — неизвестно.
— Адвокаты, которые представляют интересы задержанных, находятся под подпиской о неразглашении. И коллеги, которых выпустили, тоже под подпиской. Мы продолжаем свою работу в штатном режиме, просто пока нам доставили неудобства, — говорят на заводе. — Мы работали и будем работать. У нас есть обязательства перед нашими партнерами, поставщиками и клиентами, мы их исполняли и будем исполнять.
По словам работников предприятия, задержанное руководство ММПЗ сейчас находится в изоляторе в Витебске.
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Месяц назад было задержано руководство Миорского металлопрокатного завода. Какие к ним претензии - неизвестно
Это частное предприятие по производству металлического листа и белой жести.
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