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Курсанты Могилевского института МВД задержали грабителя

16.07.2021 15:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Курсанты Могилевского института МВД задержали грабителя, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Могилевского института МВД Марина Громыко.

В ночь с 13 на 14 июля курсанты второго курса факультета милиции патрулировали прилегающую к Могилевскому институту МВД территорию. Около 4.00 рядовые милиции Максим Ковалевский и Кирилл Огулик у дома №95 по улице Крупской заметили мужчину, который стоял над лежавшим на земле человеком и осматривал его личные вещи, в том числе содержимое рюкзака и пакета.

"Увидев курсантов неизвестный начал убегать, на окрик "Стоять! Милиция!" ускорился. В это время к месту происшествия подходили еще двое второкурсников факультета милиции - младший сержант милиции Никита Бородулин и рядовой милиции Никита Гардеев", - рассказала Марина Громыко.

Курсанты решили разделиться: двое остались приводить в чувство лежавшего на земле мужчину, а двое бросились вдогонку за убегавшим. Подозрительный мужчина хорошо ориентировался на местности. Забежав в близлежащий двор, он пытался спрятаться под балконами многоэтажного дома. Однако остаться незамеченным ему не удалось: мужчина был задержан и доставлен в оперативно-дежурную службу института.

"Потерпевшим оказался могилевчанин 1994 года рождения, работник областного центра олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью. Очнувшись, молодой человек осмотрел свое имущество и недосчитался мобильного телефона, флакона туалетной воды, других мелких личных вещей. Задержанный 1971 года рождения был передан прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы Ленинского РОВД Могилева", - рассказала официальный представитель вуза.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Около 4.00 рядовые милиции Максим Ковалевский и Кирилл Огулик у дома №95 по улице Крупской заметили мужчину, который стоял над лежавшим на земле человеком и...
 
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