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В Италии рассчитывают принять Евро-2028 или чемпионат мира-2030

16.07.2021 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассказал, что страна рассчитывает принять у себя крупный футбольный турнир через несколько лет. Речь идет о чемпионатах Европы и мира 2028 и 2030 годов соответственно.



"Мы будем оценивать кандидатуру Италии на чемпионат Европы 2028 года и чемпионат мира 2030 года, на котором будет отмечаться столетие чемпионата мира. Давайте сначала попробуем Евро, а потом уже подумаем.

Нам следует улучшить состояние стадионов, потому что если мы не начнём инвестировать в инфраструктуру, то никогда не сможем организовать такое грандиозное мероприятие. Однако нужно действовать быстро. На мой взгляд, нужно работать над стадионами сразу, не дожидаясь одобрения на проведение турниров", — приводит слова Гравины "Чемпионат".
 
 
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Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассказал, что страна рассчитывает принять у себя крупный футбольный турнир через несколько лет. Речь идет о...
 
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