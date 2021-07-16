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ООН потребовала немедленного освобождения задержанных в Беларуси

16.07.2021 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обыски в правозащитных организациях и задержания правозащитников свидетельствуют о пренебрежении белорусских властей к своим обязательствам в сфере прав человека, заявила верховный комиссар ООН Мишель Бачелет.



Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила глубокую тревогу по поводу событий в Беларуси, где силовики провели десятки обысков в офисах и домах активистов-правозащитников и журналистов, пишет DW.

В распространенном в четверг, 15 июля, в Женеве заявлении Бачелет расценила такие действия как недопустимые репрессии.

«Я глубоко обеспокоена последними событиями в Беларуси, где в среду силы безопасности предприняли десятки рейдов в офисы и дома активистов-правозащитников и журналистов, и ряд людей, как сообщается, задержали, — говорится в заявлении. — Подобные репрессии являются абсолютно недопустимыми»»

По словам верховного комиссара ООН, события среды «вновь свидетельствуют о вопиющем презрении белорусских властей к своим обязательствам в соответствии с международным законодательством в сфере прав человека».

Бачелет напомнила о своих неоднократных предупреждениях по поводу «ухудшения ситуации в Беларуси«, призвав Минск «прекратить политику запугивания и преследования гражданского общества и сотрудников СМИ». «Те, кто все еще задержаны, должны быть немедленно освобождены», — потребовала Бачелет.

В Беларуси третий день идет зачистка гражданского общества. В среду, 14 июля, прошли массовые обыски у правозащитников, представителей гражданского общества, активистов. Было задержано полтора десятка человек, в том числе руководители ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий и Валентин Стефанович. В четверг силовики наведались в офисы общественных организаций «Говори правду», «Таварыства беларускай мовы» и «Гражданский форум».
 
Теги: Минск
 
 
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Обыски в правозащитных организациях и задержания правозащитников свидетельствуют о пренебрежении белорусских властей к своим обязательствам в сфере прав...
 
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