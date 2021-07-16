﻿ Обыск у исполняющего обязанности председателя Партии БНФ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обыск у исполняющего обязанности председателя Партии БНФ

16.07.2021 15:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

15 июля на даче у Вадима Саранчукова прошел обыск, сообщает Hrodna.life.

По сообщениям соседей активиста, дом опечатан. Сам Вадим сейчас недоступен.

Вадим Саранчуков — заместитель председателя Партии «Белорусский Народный Фронт», временно исполняет обязанности председателя после ареста Григория Костусева. Обыск в офисе партии прошел два дня назад.

Однако из Гродно на данный момент есть и хорошие новости. Журналист Павел Можейко после обыска и допроса на свободе. Не задержан также журналист Алексей Кайрис. После нескольких дней в СИЗО отпущен под подписку о невыезде правозащитник Виктор Сазонов. Правда, у него статус подозреваемого.  
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 июля на даче у Вадима Саранчукова прошел обыск, сообщает Hrodna.life.
 
Новости дня
Новости разные
 
С пелёнок или в школе? Когда лучше всего начинать учить английский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by