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Обыск у исполняющего обязанности председателя Партии БНФ
Источник материала: Партизан
15 июля на даче у Вадима Саранчукова прошел обыск,
По сообщениям соседей активиста, дом опечатан. Сам Вадим сейчас недоступен.
Вадим Саранчуков — заместитель председателя Партии «Белорусский Народный Фронт», временно исполняет обязанности председателя после ареста Григория Костусева. Обыск в офисе партии прошел два дня назад.
Однако из Гродно на данный момент есть и хорошие новости. Журналист Павел Можейко после обыска и допроса на свободе. Не задержан также журналист Алексей Кайрис. После нескольких дней в СИЗО отпущен под подписку о невыезде правозащитник Виктор Сазонов. Правда, у него статус подозреваемого.
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15 июля на даче у Вадима Саранчукова прошел обыск, сообщает Hrodna.life.
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