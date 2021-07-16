В телеге сегодня. «Отчего, скажем, не заложить статью Путина в капсулу памяти и не отправить на Луну, Марс?»

Источник материала: Салiдарнасць

Статье российского президента о «едином народе», по мнению авторов телеграм-канала «Серпом по», не хватает размаха.





– Не хватает российскому начальству дерзости, размаха, – пишет Серпом по . – Наступление на противника ведется робко, далеко не широким фронтом.

Пресса сообщает, что по указанию министра обороны Шойгу статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Якобы, армейцы в восторге от тезиса о единстве украинского, русского и белорусского народов.

Но почему тогда Шойгу дал указание только по российской армии? Следовало дать приказ изучать статью Путина в украинской и белорусской армии тоже! Это же всё наши, как пояснил любимый руководитель!

Стоит поставить по границам с Украиной громкоговорители и включить запись, запускать воздушные шары на территорию Украины и Беларуси, сбрасывать с них отпечатанную брошюрой статью Путина, сделать адресную почтовую рассылку каждому братскому военному.

Против НАТО не мешало бы провести работу – перевести статью Путина на все европейские языки и при первой возможности вручать тексты военнослужащим блока. Байдену отправить экземпляр, Меркель, Макрону … Стараться поколебать противника морально-политической твердостью, посеять в нем неуверенность …

Да и афганским моджахедам не грех было бы попотеть на ночь над мыслями руководителя большой нашей страны, ложась в переговорную многополярную кровать с Лавровым. Про китайских товарищей и не говорим – пусть тщательно изучат и сами что-то подобное сочинят об историческом единстве хань и уйгуров, устроят читку в синьцзянских лагерях.

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И отчего только армия? Неужели статье Путина суждено лишь одно — по воле Шойгу быть побритой наголо, обрядиться в форму и шагать строем? Надо бы ее пустить и в «гражданский оборот». Куда смотрит кремлёвская администрация?

Почему не вручать каждому туристу, въезжающему в Россию, на паспортном контроле? Не установить по городам России стендов с краткими выдержками и портретами нашего лидера? Растяжки, билборды, казаки, раздающие тексты в метро и на автобусных остановках?

Отчего, скажем, не заложить статью Путина в капсулу памяти и не отправить на Луну, Марс?

Почему не построить аппарат и пустить его к далеким звездам, чтобы и там спусти тысячелетия зеленые человечки могли развернуть дрожащими руками драгоценные свитки с мыслями руководства нашей страны?

«Истина где-то там» — прошепчут они и поднимут увлажнившиеся глаза к темному космосу, откуда прибыла к ним бутылка с посланием, брошенная с Земли бестрепетной обнуленной рукой.