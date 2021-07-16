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Саснович тоже не примет участия на Олимпиаде
Источник материала: UDFПосле отказа Виктории Азаренко ехать на Олимпийские игры, стало известно, что 86-я ракетка мира, беларуска Александра Соснович также не поедет на Олимпиаду.
На странице официального источника указано:
«Player does not participate as a result of injury, chose not to compete or was not selected by their governing body» («Игрок не участвует из-за травмы, решил не участвовать или не был выбран их руководящим органом [Национальным олимпийским комитетом])».
Напомним, после отказа Виктории Азаренко участвовать на Олимпийских играх ожидалось, что Александра Саснович выступит в паре с Ариной Соболенко. Также по рейтингу Александра могла претендовать и на выступление в одиночном разряде.
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86-я ракетка мира, беларуска Александра Соснович также не поедет на Олимпиаду.
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