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Журналист Игорь Ильяш задержан в связи с уголовными делами
Источник материала: UDF
Игорь Ильяш / Из архива Еврорадио
Силовики пришли к журналисту утром 16 июля.
Игорь Ильяш — муж журналистки Екатерины Андреевой, которую осудили на 2 года колонии общего режима за стрим с Площади Перемен с акции памяти убитого протестующего Романа Бондаренко. Он также соавтор книги "Белорусский Донбасс", которую власти нашей страны признали "экстремистской".
Екатерина Андреева и Игорь Ильяш / Из архива Еврорадио
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Силовики пришли к журналисту утром 16 июля.
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