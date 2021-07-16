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Журналист Игорь Ильяш задержан в связи с уголовными делами

16.07.2021 16:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Журналист Игорь Ильяш задержан в связи с уголовными делами
Игорь Ильяш / Из архива Еврорадио​
Журналист Игорь Ильяш задержан в связи с уголовными делами, сообщает "Белсат". Статьи — "Массовые беспорядки" и "Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок". Его статус пока неизвестен. Ильяша возили в Следственный комитет.

Силовики пришли к журналисту утром 16 июля.

Игорь Ильяш — муж журналистки Екатерины Андреевой, которую осудили на 2 года колонии общего режима за стрим с Площади Перемен с акции памяти убитого протестующего Романа Бондаренко. Он также соавтор книги "Белорусский Донбасс", которую власти нашей страны признали "экстремистской".

Журналист Игорь Ильяш задержан в связи с уголовными делами

Екатерина Андреева и Игорь Ильяш / Из архива Еврорадио
 
 
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Силовики пришли к журналисту утром 16 июля.
 
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