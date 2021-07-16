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В Литве задержали контрабандные сигареты из Беларуси на почти 2 млн евро

16.07.2021 16:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Литве задержали контрабандные сигареты из Беларуси на почти 2 млн евро
Контрабанда / delfi.lt
Как сообщает delfi.lt, тайники были оборудованы в грузе древесины, который вез в Польшу транзитом грузовик. Автомобилем Scania управлял гражданин Беларуси.

Сначала литовские таможенники простукивали древесину, и глухой звук им показался подозрительным. Они начали тщательную проверку и нашли контрабанду — сигареты Minsk Capital MS. Их было так много, что подсчет еще не закончен.

По предварительной оценке стоимость контрабандного груза может составить почти 2 млн евро.

Водителя задерживали на двое суток и уже отпустили под подписку о невыезде.
 
 
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Водителя задерживали на двое суток и уже отпустили под подписку о невыезде.
 
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