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В Литве задержали контрабандные сигареты из Беларуси на почти 2 млн евро
Источник материала: UDF
Контрабанда / delfi.lt
Сначала литовские таможенники простукивали древесину, и глухой звук им показался подозрительным. Они начали тщательную проверку и нашли контрабанду — сигареты Minsk Capital MS. Их было так много, что подсчет еще не закончен.
По предварительной оценке стоимость контрабандного груза может составить почти 2 млн евро.
Водителя задерживали на двое суток и уже отпустили под подписку о невыезде.
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Водителя задерживали на двое суток и уже отпустили под подписку о невыезде.
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