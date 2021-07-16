Источник материала: UDF



Контрабанда / delfi.lt

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Литве задержали контрабандные сигареты из Беларуси на почти 2 млн евро Водителя задерживали на двое суток и уже отпустили под подписку о невыезде.

Сначала литовские таможенники простукивали древесину, и глухой звук им показался подозрительным. Они начали тщательную проверку и нашли контрабанду — сигареты Minsk Capital MS. Их было так много, что подсчет еще не закончен.По предварительной оценке стоимость контрабандного груза может составить почти 2 млн евро.Водителя задерживали на двое суток и уже отпустили под подписку о невыезде.