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«Позволит избежать неверной подачи информации о нашей стране». Гидов обяжут сдавать историю?
Источник материала: Партизан
Новшества, корректирующие деятельность турсервиса, предусматривает законопроект «О туризме», который белорусские депутаты готовят ко второму чтению.
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Согласно документу, турагента, который работает с зарубежными туристическими группами, обяжут предоставлять своего аттестованного гида.
«Я сам с Гродненщины. У нас с учетом безвиза еще до начала пандемии было очень много иностранных туристов. Приезжали, например, поляки и привозили своего гида. И он излагал исторические события в своей интерпретации», - рассказал член Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Павел Михалюк.
По его словам, «закон пресечет такие действия». Человек посторонний не сможет проводить экскурсии, пояснил парламентарий.
Во время аттестации гидов проверят на знание истории Беларуси в целом и тех мест, где каждый конкретный экскурсовод планирует проводить экскурсии.
«Это позволит избежать неверной подачи информации о нашей стране», - утверждает Михалюк.
По его словам, аттестация будет периодической.
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Новшества, корректирующие деятельность турсервиса, предусматривает законопроект «О туризме», который белорусские депутаты готовят ко второму чтению.
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