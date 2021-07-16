ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мария Колесникова: Мы уже победили: прежде всего свое безразличие

16.07.2021 16:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Год назад 16 июля 2020 года Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкалой одобрили решение объединить штабы трех президентских кампаний и вместе выступили за перемены, демократическое будущее и свободу.

Мария Колесникова: Мы уже победили: прежде всего свое безразличие
Мария Колесникова написала письмо из СИЗО об этом событии:

— Год назад втроем со Светланой и Вероникой за 15 минут мы приняли очень важное решение. Я знаю, что было нелегко, но Светлана и Вероника поддержали предложение штаба Виктора Бабарико. И через несколько недель кампании мы все понимали — Беларусь проснулась.

Я искренне восхищаюсь и горжусь беларусами. Знаю, что многие устали и может казаться, что война беларуских властей против собственного народа никогда не закончится.

Но это не так. Мы уже победили: прежде всего свое безразличие — это самое важное. Это очень сложно — выдавливать из себя раба, по капле, но необходимо для нас, для нашего будущего.

Мы вместе с этим справимся. Я горжусь, что я беларуска.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Год назад 16 июля 2020 года Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкалой одобрили решение объединить штабы трех президентских кампаний и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В телеге сегодня. «Отчего, скажем, не заложить статью Путина в капсулу памяти и не отправить на Луну, Марс?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by