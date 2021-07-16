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Телеграм-канал "Страна для жизни" тоже стал "экстремистским"

16.07.2021 16:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал блогера Сергея Тихановского "Страна для жизни" внесен в список экстремистских материалов, который размещен на сайте Мининформа Беларуси.


В документе отмечено, что решение было принято судом Центрального района Минска 12 июля. Оно "подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314 статьей Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь".

Также экстремистскими признаны телеграм-чат и чат-бот "Страны для жизни", а также телеграм-канал фонда "Страна для жизни".

Видеоблогер Сергей Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты на выборах 2020 года, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. 

Вместо него документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его жены Светланы. Также были задержаны несколько его соратников. 

По мнению правоохранителей, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков); ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды); ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК); ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). 

Суд над белорусскими оппозиционерами Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и другими фигурантами дела о массовых беспорядках начался в Гомеле 24 июня. Процесс проходит в закрытом режиме на территории гомельского СИЗО №3. 

Правозащитники признали Тихановского политзаключенным. 
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Телеграм-канал блогера Сергея Тихановского "Страна для жизни" внесен в список экстремистских материалов, который размещен на сайте Мининформа Беларуси.
 
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