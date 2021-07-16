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Техника будущего: в Минске прошел День электротранспорта

16.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Современные электробусы и мотоциклы от белорусских производителей. В Минске провели День электротранспорта. Второй год подряд он проходит в индустриальном парке страны, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Этот электробус – новинка минского автозавода. Машина экологичная. Одной зарядки ей хватает на целый день активной езды по улицам столицы. На разработку электротранспорта ушло три года.

Таких машин в Беларуси всего 13. И они уже ездят по улицам городов. Разработчики уверены: это транспорт для комфорта людей. Внутри USB-зарядки и кондиционеры.

«Столько дней стоит жара, движения воздуха практически нет. Когда по городу будут ходить машины с электрическим приводом, то загазованность существенно уменьшится и намного станет лучше самочувствие населения», – уверен директор центра перспективных разработок Минского автомобильного завода Александр Хох.

Скорость и маневренность. А здесь устроили соревнования владельцев моноколес. Новый вид транспорта становится популярным даже у старшего поколения. Научиться кататься можно всего за несколько часов.

«Я могу поехать на стоянку, в магазин, в поликлинику, в сберкассу, в совет ветеранов. То есть, мне не нужен общественный транспорт, я доеду быстрее на этой штуке. Чуть-чуть почувствовать и довериться автоматике, которая держит тебя в продольно плоскости, а в поперечной управляешь также, как велосипедом», – сказал Александр Воронин.

Чтобы белорусы активно пересаживались на электротранспорт, нужно больше зарядных станций. Сейчас в Беларуси их 450, а к концу года будет больше шестисот. Полная зарядка автомобиля стоит 15 центов.

«Исходя из запуска атомной станции, мы в ближайшее время будем лидерами этого процесса. И уже сегодня наша зарядная сеть самая крупная для стран Прибалтики, для стран ЕС. Сегодня на основных трассах, буквально через каждый километр стоят зарядные станции, их количество естественно будет увеличиваться», –сказал заместитель генерального директора нефтяной компании Андрей Котик.

Среди новинок, которые вызвали интерес, – электрические мотоциклы, велосипеды и скутеры. Передовые разработки показала не только Беларусь, но и гости из других стран.

Сегодня в Беларуси уже два предприятия выпускают электробусы. Ученые работают и над отечественным электромобилем.



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Теги: Минск
 
 
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Среди новинок, которые вызвали интерес, – электрические мотоциклы, велосипеды и скутеры. Передовые разработки показала не только Беларусь, но и гости из других...
 
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