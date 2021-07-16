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Генеральный секретарь ООН объявил об олимпийском перемирии
Источник материала: ОНТ
Все пушки должны замолчать, а конфликты прекратиться! Сегодня вступило в силу Олимпийское перемирие. Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш призвал планету к миру на время Игр в Токио.
Японская столица готовится к соревнованиям и продолжает радовать жителей и болельщиков. Сегодня в полет над Токио отправилась голова размером с семиэтажный дом.
Прототип, по которому создали слепок для огромного «лица», выбран из тысячи человек по итогам онлайн-кастинга.
Шар запущен ранним утром. Намечено еще несколько «полетов». Время первого арт-перформанса держалось в секрете.
Сюрприз порадовал жителей Токио, хештег в топах японского Twitter!
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Все пушки должны замолчать, а конфликты прекратиться! Сегодня вступило в силу Олимпийское перемирие. Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш призвал планету к...
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