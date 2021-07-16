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Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора
Источник материала: ОНТ
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включат после диагностики систем и узлов турбогенератора. Сегодня ситуацию прокомментировал министр энергетики.
Напомним, в начале недели на первом энергоблоке сработала автоматическая защита генератора. Его отключили от сети.
По алгоритму, мощность реакторной установки снизили до минимально контролируемого уровня – одного процента. При этом потребители не ощутили перебоев с электричеством.
На ближайшее время намечена диагностика технологических систем и узлов турбогенератора. Их выполнят поэтапно, после блок снова включат в работу.
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Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включат после диагностики систем и узлов турбогенератора. Сегодня ситуацию прокомментировал министр...
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