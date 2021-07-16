ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК и КГБ прокомментировали проведение обысков в представительствах негосударственных общественных объединений и иностранных СМИ

16.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

СК и КГБ прокомментировали проведение обысков в представительствах негосударственных общественных объединений и иностранных СМИ

Террор из социальных сетей. КГБ во взаимодействии со Следственным комитетом и другими правоохранительными органами продолжают отрабатывать активных участников радикальных и экстремистских групп в Telegram.

Следствие получило доказательства, что некоторые не просто обсуждали нападения, но и готовились, участвовали в поджогах и вандализме, призывали к этому других.

Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления Комитета государственной безопасности Беларуси: «У наиболее активных подписчиков деструктивных Telegram-каналов, таких как ОГСБ, «Буслы ляцяць», «Экс-ОМОН», в отношении которых имелась оперативная информация о причастности к экстремистской деятельности, проведены обыски. Изъяты: травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика. В отношении отдельных лиц добыты доказательства их причастности к совершению уголовно наказуемых деяний, таких как организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и участие в них, а также разжигание социальной вражды или розни».

Напомним, что в одном из радикальных каналов гражданин Германии с позывным «Дис» разработал и попытался осуществить несколько терактов в Беларуси, в том числе подрыв опор вышек связи на военном объекте в Вилейке и нападение на тележурналиста.

Продолжается и установление тех, кто финансировал уличных экстремистов, обеспечивал их подготовку, при этом имея легальный статус в стране.

В представительствах некоторых негосударственных общественных объединений и иностранных средств массовой информации прошли обыски. В том числе в офисе лишенного аккредитации центра «Весна», минском представительстве «Радио Свобода» и фонда Эберта, в квартирах активистов партии ОГП.

На кадрах оперативной съемки – различная символика, деньги, финансовая отчетность, изъятая во время обысков.

Владимир Шишко, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Беларуси: «Была получена достоверная информация, что целый ряд общественных объединений, а также представителей СМИ имеют отношение к незаконной деятельности. В том числе связанной с большим теневым движением финансовых средств, в том числе из-за границы, неуплате налогов, а также различного финансирования протестной активности. В первую очередь о финансировании семинаров, связанных с противодействием правоохранительным органам, по возмещению штрафов тех, кто участвовал в незаконных мероприятиях. Деятельность целого ряда представителей этих организаций, нашла свое подтверждение».

Это кадры обыска в офисе «Радио Свобода». И документы. Среди прочего – справка о доходах одного сотрудника, его заработок за освещение протестов – до 23 тысяч долларов в месяц.

По созданным за рубежом фондам, которые оплачивали штрафы и иные расходы протестующих, установлено не менее 700 таких фактов.

Деятельность белорусского координатора – его фамилия Александров – следствие характеризует как причиняющую вред национальной безопасности.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Террор из социальных сетей. КГБ во взаимодействии со Следственным комитетом и другими правоохранительными органами продолжают отрабатывать активных участников...
 
Новости дня
Новости разные
 
Промпроизводство в Беларуси в январе-июне 2021 года замедлилось до 10,4%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by