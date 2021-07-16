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СК и КГБ прокомментировали проведение обысков в представительствах негосударственных общественных объединений и иностранных СМИ
Источник материала: ОНТ
Террор из социальных сетей. КГБ во взаимодействии со Следственным комитетом и другими правоохранительными органами продолжают отрабатывать активных участников радикальных и экстремистских групп в Telegram.
Следствие получило доказательства, что некоторые не просто обсуждали нападения, но и готовились, участвовали в поджогах и вандализме, призывали к этому других.
Напомним, что в одном из радикальных каналов гражданин Германии с позывным «Дис» разработал и попытался осуществить несколько терактов в Беларуси, в том числе подрыв опор вышек связи на военном объекте в Вилейке и нападение на
Продолжается и установление тех, кто финансировал уличных экстремистов, обеспечивал их подготовку, при этом имея легальный статус в стране.
В представительствах некоторых негосударственных общественных объединений и иностранных средств массовой информации прошли обыски. В том числе в офисе лишенного аккредитации центра «Весна», минском представительстве «Радио Свобода» и фонда Эберта, в квартирах активистов партии ОГП.
На кадрах оперативной съемки – различная символика, деньги, финансовая отчетность, изъятая во время обысков.
Это кадры обыска в офисе «Радио Свобода». И документы. Среди прочего – справка о доходах одного сотрудника, его заработок за освещение протестов – до 23 тысяч долларов в месяц.
По созданным за рубежом фондам, которые оплачивали штрафы и иные расходы протестующих, установлено не менее 700 таких фактов.
Деятельность белорусского координатора – его фамилия Александров – следствие характеризует как причиняющую вред национальной безопасности.
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СК и КГБ прокомментировали проведение обысков в представительствах негосударственных общественных объединений и иностранных СМИ
Террор из социальных сетей. КГБ во взаимодействии со Следственным комитетом и другими правоохранительными органами продолжают отрабатывать активных участников...
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