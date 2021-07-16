СК и КГБ прокомментировали проведение обысков в представительствах негосударственных общественных объединений и иностранных СМИ

Источник материала: ОНТ

Террор из социальных сетей. КГБ во взаимодействии со Следственным комитетом и другими правоохранительными органами продолжают отрабатывать активных участников радикальных и экстремистских групп в Telegram.

Следствие получило доказательства, что некоторые не просто обсуждали нападения, но и готовились, участвовали в поджогах и вандализме, призывали к этому других.

Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления Комитета государственной безопасности Беларуси: «У наиболее активных подписчиков деструктивных Telegram-каналов, таких как ОГСБ, «Буслы ляцяць», «Экс-ОМОН», в отношении которых имелась оперативная информация о причастности к экстремистской деятельности, проведены обыски. Изъяты: травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика. В отношении отдельных лиц добыты доказательства их причастности к совершению уголовно наказуемых деяний, таких как организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и участие в них, а также разжигание социальной вражды или розни».

Напомним, что в одном из радикальных каналов гражданин Германии с позывным «Дис» разработал и попытался осуществить несколько терактов в Беларуси, в том числе подрыв опор вышек связи на военном объекте в Вилейке и нападение на тележурналиста .

Продолжается и установление тех, кто финансировал уличных экстремистов, обеспечивал их подготовку, при этом имея легальный статус в стране.

В представительствах некоторых негосударственных общественных объединений и иностранных средств массовой информации прошли обыски. В том числе в офисе лишенного аккредитации центра «Весна», минском представительстве «Радио Свобода» и фонда Эберта, в квартирах активистов партии ОГП.

На кадрах оперативной съемки – различная символика, деньги, финансовая отчетность, изъятая во время обысков.

Владимир Шишко, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Беларуси: «Была получена достоверная информация, что целый ряд общественных объединений, а также представителей СМИ имеют отношение к незаконной деятельности. В том числе связанной с большим теневым движением финансовых средств, в том числе из-за границы, неуплате налогов, а также различного финансирования протестной активности. В первую очередь о финансировании семинаров, связанных с противодействием правоохранительным органам, по возмещению штрафов тех, кто участвовал в незаконных мероприятиях. Деятельность целого ряда представителей этих организаций, нашла свое подтверждение».

Это кадры обыска в офисе «Радио Свобода». И документы. Среди прочего – справка о доходах одного сотрудника, его заработок за освещение протестов – до 23 тысяч долларов в месяц.

По созданным за рубежом фондам, которые оплачивали штрафы и иные расходы протестующих, установлено не менее 700 таких фактов.

Деятельность белорусского координатора – его фамилия Александров – следствие характеризует как причиняющую вред национальной безопасности.

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