Как можно было придумать такое? Блюда из мишленовских ресторанов, которые умеют шокировать гостей

Источник материала: ОНТ

На что только не идут повара, чтобы ресторан, в котором они работают, получил звезду Мишлен! Они превращают блюда в произведения искусства и стараются придумать самую необычную и впечатляющую подачу. Смотрите сами!

«Поднос с 60 видами закусок к утке. И сама утка, приготовленная пятью разными способами».







«Нам принесли горшочек с едой. Но открыв его, мы увидели только угольки. Официант поджег их и сообщил, что они все же съедобны».











«Это блюдо „Граффити“. Обломки сделаны из обезвоженной меренги, под ними спрятаны грибы лисички. Все это украшено соусом из петрушки, который распыляется на тарелку из баллончика. Подается на куске бетона».









«Заказал ужин в ресторане с тремя звездами Michelin. Вместе с контейнерами мне дали 4 страницы с инструкциями. Десерт пришлось собирать самому».









«Чаша для этого блюда сделана изо льда — она вырезается вручную для каждого посетителя. Внутри – икра форели, кокос и маракуйя».









«В конце ужина принесли десерт — панна-котту „Матисс“, каждый цвет — это кожура фрукта».









«Этот обугленный пенек оказался луком-пореем. Внутри была луковичная мякоть, тартар из устриц в масле из морских водорослей».











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