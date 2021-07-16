В Японии шестиметровый светофор рухнул из-за собак, он должен был прослужить еще 27 лет

Источник материала: ОНТ

В Судзуке (префектура Миэ, Япония) из-за мочи собак упал 6-метровый железный столб со светофором. Об инциденте информирует SoraNews24.

Уточняется, что светофор рухнул еще в феврале 2021 года. Установлен же он был в 1997-ом, по планам столб должен был прослужить порядка 50 лет. Изначально не было понятно, почему устройство не «реализовало план» даже на половину отведенного срока. Расследование установило, что дело вовсе не в вандализме.

Местные правоохранители заметили, что рядом с местом падения светофора активно выгуливают собак. На противоположной стороне дороги был такой же точно столб, с которым проблем не было.



Исследователи из лаборатории полиции после ряда экспериментов установили, что на рухнувшем столбе было в 8 раз больше мочевины, чем на уцелевшем. На земле возле упавшего светофора и вовсе концентрация была в 42 выше, нежели у установленного через дорогу.

Специалисты считают, что мочевина ускоряла коррозию, поэтому столб не устоял. Длительное и регулярное воздействие собачьей мочи на столб имеет разрушительные последствия, резюмируют эксперты.

Фото: Pixabay

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