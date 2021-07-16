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В Томской области обнаружили пропавший с радаров самолет Ан-28
Источник материала: ОНТ
Пассажирский самолет Ан-28, пропавший с радаров в Томской области, был найден. Об этом
Сообщается, что самолет и пассажиры не пострадали. Эту информацию подтвердили и в МЧС. В частности, в ведомстве отметили, что на борту самолета на самом деле находились 19 человек, а не 17, как сообщалось ранее. В числе этих людей оказались двое детей, а также четыре члена экипажа.
При этом в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре сообщили, что борт был найден спасателями. Все его пассажиры живы, однако о состоянии их здоровья отдельно не сообщалось. По всей видимости, самолет совершил жесткую посадку.
Фото: sibspotting / Instagram
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Пассажирский самолет Ан-28, пропавший с радаров в Томской области, был найден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Сообщается, что...
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