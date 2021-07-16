Шедевры дизайна! 10 примеров креативности, которые точно впечатлят вас

Источник материала: ОНТ

Быть дизайнером – значит постоянно придумывать что-то новое и необычное. Правда, когда дело касается простых повседневных вещей, изобрести велосипед затруднительно. И все же есть такие креативщики, которые справятся с любой задачей. Только посмотрите, как можно обыграть повседневные вещи.

Пакет Marvel



atoady11

Сыграли бы такими картами?



brutalproduct

Книга о шоколаде. Гениально!



Aznev

Так выглядит стоянка для велосипедов возле кондитерского магазина



Period-Y

Это не гигантские карандаши, а столбики возле школы

psgenius

Ручка двери в мясном магазине выполнена в виде тесака



0nissay

А открывашка ­– в виде попугайчика



waynology

Кубик Рубика для слепых людей



synapsesucker

Вот так можно обыграть знак выхода



Andr0ximus

Штрих-код на упаковке со спагетти

ylgnbutnonafraid

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