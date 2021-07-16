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Шедевры дизайна! 10 примеров креативности, которые точно впечатлят вас

16.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шедевры дизайна! 10 примеров креативности, которые точно впечатлят вас

Быть дизайнером – значит постоянно придумывать что-то новое и необычное. Правда, когда дело касается простых повседневных вещей, изобрести велосипед затруднительно. И все же есть такие креативщики, которые справятся с любой задачей. Только посмотрите, как можно обыграть повседневные вещи. 

Пакет Marvel


atoady11 

Сыграли бы такими картами?


brutalproduct 

Книга о шоколаде. Гениально!


Aznev 

Так выглядит стоянка для велосипедов возле кондитерского магазина 


Period-Y 

Это не гигантские карандаши, а столбики возле школы  
psgenius 

Ручка двери в мясном магазине выполнена в виде тесака


0nissay  

А открывашка ­– в виде попугайчика 


waynology 

Кубик Рубика для слепых людей 


synapsesucker 

Вот так можно обыграть знак выхода


Andr0ximus 

Штрих-код на упаковке со спагетти
ylgnbutnonafraid 

 

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Быть дизайнером – значит постоянно придумывать что-то новое и необычное. Правда, когда дело касается простых повседневных вещей, изобрести велосипед...
 
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