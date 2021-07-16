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Шедевры дизайна! 10 примеров креативности, которые точно впечатлят вас
Источник материала: ОНТ
Быть дизайнером – значит постоянно придумывать что-то новое и необычное. Правда, когда дело касается простых повседневных вещей, изобрести велосипед затруднительно. И все же есть такие креативщики, которые справятся с любой задачей. Только посмотрите, как можно обыграть повседневные вещи.
Пакет Marvel
Сыграли бы такими картами?
Книга о шоколаде. Гениально!
Так выглядит стоянка для велосипедов возле кондитерского магазина
Это не гигантские карандаши, а столбики возле школы
Ручка двери в мясном магазине выполнена в виде тесака
А открывашка – в виде попугайчика
Кубик Рубика для слепых людей
Вот так можно обыграть знак выхода
Штрих-код на упаковке со спагетти
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Быть дизайнером – значит постоянно придумывать что-то новое и необычное. Правда, когда дело касается простых повседневных вещей, изобрести велосипед...
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