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«Разрядился»: кот хотел устроить скандал, но передумал. Это очень смешное зрелище!

16.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Разрядился»: кот хотел устроить скандал, но передумал. Это очень смешное зрелище!

В Сети набирает популярность видео, на котором кот решил закатить хозяевам скандал, но внезапно передумал, пишет «Ридус». 

На кадрах пушистый питомец начинает недовольно ворчать и готовится устроить настоящий разнос. А потом резко замолкает и ложится на пол. Видимо, лень оказалась сильнее желания поругаться. 

 

Забавное видео набрало в TikTok более 2,3 миллиона просмотров. Пользователи Сети влюбились в смешного кота. «Это мой уровень лени и пофигизма», «Милый ворчун!», «Разрядился просто», «Он просто включил режим энергосбережения», – написали в комментариях. 

ФОТО: depositphotos

 

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В Сети набирает популярность видео, на котором кот решил закатить хозяевам скандал, но внезапно передумал, пишет «Ридус».  На кадрах пушистый питомец начинает...
 
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