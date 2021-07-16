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«Разрядился»: кот хотел устроить скандал, но передумал. Это очень смешное зрелище!
Источник материала: ОНТ
В Сети набирает популярность видео, на котором кот решил закатить хозяевам скандал, но внезапно передумал,
На кадрах пушистый питомец начинает недовольно ворчать и готовится устроить настоящий разнос. А потом резко замолкает и ложится на пол. Видимо, лень оказалась сильнее желания поругаться.
Забавное видео набрало в TikTok более 2,3 миллиона просмотров. Пользователи Сети влюбились в смешного кота. «Это мой уровень лени и пофигизма», «Милый ворчун!», «Разрядился просто», «Он просто включил режим энергосбережения», – написали в комментариях.
ФОТО:
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В Сети набирает популярность видео, на котором кот решил закатить хозяевам скандал, но внезапно передумал, пишет «Ридус». На кадрах пушистый питомец начинает...
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