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В Сибири пропал самолет с 17 пассажирами на борту

16.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сибири пропал самолет с 17 пассажирами на борту

В Бакчарском районе Томской области с радаров исчез Ан-28 с 17 людьми на борту. Об этом со ссылкой на экстренные службы РФ сообщает РИА «Новости».

Как уточнили в МЧС России, на борту в момент исчезновения находились 14 пассажиров, в том числе один ребенок, а также трое членов экипажа. В экстренных службах также рассказали, что на борту самолета сработал аварийный маяк.

Сам самолет принадлежал компании «Сибирская легкая авиация». В авиакомпании информацию об исчезновении борта, следовавшего по маршруту Кедровый – Томск, подтвердили.

В настоящий момент идут поиски воздушного судна.

Фото: Freepik

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В Бакчарском районе Томской области с радаров исчез Ан-28 с 17 людьми на борту. Об этом со ссылкой на экстренные службы РФ сообщает РИА «Новости». Как уточнили в МЧС...
 
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