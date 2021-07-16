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«Море дьявола» и не только: самые таинственные места на планете. А вы знали о них?
Источник материала: ОНТ
На карте нашей планеты есть таинственные места, где загадочным образом бесследно исчезают люди, а современные навигационные системы дают сбои. Пример тому – Бермудский треугольник. Но не только он обладает нехорошей славой.
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На карте нашей планеты есть таинственные места, где загадочным образом бесследно исчезают люди, а современные навигационные системы дают сбои. Пример тому –...
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