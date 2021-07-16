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Чем может обернуться купание в запрещенных местах? Истории белорусов, которые едва не погибли
Источник материала: ОНТ
Мы на этой неделе буквально плавились от жары. Даже дожди не принесли должного облегчения. Говорят, у водоемов температура ощущается не так, поэтому многие с удовольствием выбрались на пляжи. И не всегда оборудованные. Рейды по запрещенным местам для купания проходят каждый день.
События того дня Игорь Никитенко помнит, словно это было вчера, а ведь прошло уже больше двух недель. В свободное от службы время работник МЧС отдыхал на озере с семьей. Неподалеку выпивала и купалась шумная компания. В какой-то момент один из мужчин начал уходить под воду. Благо рядом оказался спасатель.
История произошла на Цнянском водохранилище – одном из самых популярных мест отдыха у минчан, и, если бы наш герой не оказался рядом, все бы наверняка закончилось трагедией. Ведь в большинстве случаев люди тонут именно в нетрезвом виде – и на глубине, и даже у берега.
Другая проблема, не менее серьезная – купание в запрещенных местах. На Цнянке – это примерно 6 километров берега. Здесь илистое дно с корягами, камнями и крутыми обрывами, не дежурят спасатели, лишь периодически подплывают и предупреждают об опасности. Многие, конечно, уходят с воды, но все же большинство словно не слышат спасателей и все равно продолжают нырять, рискуя собственной жизнью.
По стране таких запретных зон – более 2000. Кроме большого риска для жизни, купание в них может обернуться административной ответственностью и штрафом до трех базовых величин. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких, ведь вода не прощает беспечности.
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Мы на этой неделе буквально плавились от жары. Даже дожди не принесли должного облегчения. Говорят, у водоемов температура ощущается не так, поэтому многие с...
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