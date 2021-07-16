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До +36°C, возможны дожди: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 17 июля
Источник материала: ОНТ
На 17 июля из-за высокой температуры в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом
В субботу в Беларуси ожидается переменная облачность, ночью на большей территории части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. При этом ночью температура воздуха составит от +17°С до +23°С. Днем же она повысится до +29°С…+34°С. Местами температура достигнет +35°С…+36°С.
Фото: БЕЛТА
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На 17 июля из-за высокой температуры в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает «Белгидромет». В субботу в Беларуси ожидается...
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