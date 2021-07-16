Силовики захватили тг-канал журналиста Игоря Ильяша

Получившие права управление телеграм-каналом Ильяша изменили аватар на госгерб и изменили название на «Аналитика от Паралитика».





Журналиста Игоря Ильяша задержали по уголовному делу. По какому именно, не сообщается.

Всего с утра 16 июля с обысками пришли домой или в офисы примерно к 30 журналистам, активистам и правозащитникам.