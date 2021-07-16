Сколько живой валюты осталось в резервах Беларуси? Одной картинкой

Источник материала: Myfin

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Фото: Myfin.by

Как показывает отчетность Нацбанка, доля валюты в золотовалютных резервах непрерывно накапливается с марта 2021-го и на 1 июля достигла $3,48 млрд. Это наиболее ликвидная часть резервов, которую можно направить в том числе на погашение обязательств по внешнему долгу. По данным Министерства финансов в январе-мае 2021-го Беларусь погасила обязательств по внешнему долгу на $700,5 млн.

Инфографика: Myfin.by

Стоит отметить, что объем валюты в резервах значительно сократился по сравнению с прошлым годом. В марте его значение достигло трехлетнего минимума, опустившись до $2,6 млрд. Всего год назад валюты было в два раза больше. После пополнения резервов за счет очередного транша ($500 млн) российского кредита на общую сумму в $1,5 млрд, валютная составляющая в июне-июле приросла сильнее всего.

Что в итоге?

Проблемы с платежами по внешнему долгу Беларуси в этом году не грозят. До конца года осталось выплатить около $2,2 млрд. При этом в золотовалютных резервах есть более $7,4 млрд, из которых $3,48 млрд – валютная составляющая. Опасения вызывают 2022-й и 2023-й годы, на которые приходится пик выплат по внешнему долгу. Стране надо будет найти на погашение долгов $7,4 млрд. При том, что к концу года по планам правительства и Нацбанка ЗВР сократятсяпримерно до $6 млрд.