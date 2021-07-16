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«Совсем умом тронулся»: Киркоров вымазал женщин белой слизью

16.07.2021 17:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Совсем умом тронулся»: Киркоров вымазал женщин белой слизью
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров известен своими яркими и фееричными выступлениями. В последнее время он следует современным трендам и не стесняется эпатажа.

После скандала с «гей-свадьбой» на красной ковровой дорожке, где артист появился в окружении полуобнаженных мужчин, Киркоров решил сменить направление и вышел на сцену в настоящем малиннике.

Филипп Киркоров выложил в своем Инстаграм серию новых фотографий с концерта. Артист предстал в окружении певицы Марув и ее группы. Образы всех звезд были подобраны в монохромных оттенках, а на девушках были подтеки и капли чего-то белого. При этом сам певец был чист.

«Премьера концертного выступления #КОМИЛЬФО на Первом! @maruvofficial. Сегодня в эфире @1tv в 21:30 не пропустите открытие самого долгожданного события этого лета — фестиваля ЖАРА’21», – говорилось в тексте сообщения.



Поклонники признали, что задумка выглядит довольно интересно. Но не всем понравился такой стиль.

«Отстой полный
, Филипп словно умом тронулся. Климакс что ли одолел. Плохой пример детям подает», – отметил критик.

Напомним, ранее Филипп Киркоров представил поклонникам своего нового директора и партнера Артема Кияшко.
 
 
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Филипп Киркоров удивил поклонников новым смелым фото.
 
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