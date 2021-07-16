Источник материала: UDF



Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

«Премьера концертного выступления #КОМИЛЬФО на Первом! @maruvofficial. Сегодня в эфире @1tv в 21:30 не пропустите открытие самого долгожданного события этого лета — фестиваля ЖАРА’21», – говорилось в тексте сообщения.

«Отстой полный

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Совсем умом тронулся»: Киркоров вымазал женщин белой слизью Филипп Киркоров удивил поклонников новым смелым фото.

После скандала с «гей-свадьбой» на красной ковровой дорожке, где артист появился в окружении полуобнаженных мужчин, Киркоров решил сменить направление и вышел на сцену в настоящем малиннике.выложил в своем Инстаграм серию новых фотографий с концерта. Артист предстал в окружении певицы Марув и ее группы. Образы всех звезд были подобраны в монохромных оттенках, а на девушках были подтеки и капли чего-то белого. При этом сам певец был чист.Поклонники признали, что задумка выглядит довольно интересно. Но не всем понравился такой стиль., Филипп словно умом тронулся. Климакс что ли одолел. Плохой пример детям подает», – отметил критик.Напомним, ранее Филипп Киркоров представил поклонникам своего нового директора и партнера