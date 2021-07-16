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«Мог случиться мем»: силовики чуть не пришли с обыском к силовику
Источник материала: UDF
Задержание в Минске в августе 2020-го / Reuters
"Мог случиться мем про силовиков, пришедших к силовикам", — пишет она в Twitter.
Но милиционер с квартиры съехал (тогда общественная деятельница и узнала, где он работал), поэтому курьезная встреча не состоялась.
Обыск у Виктории Федоровой проводился в рамках уголовного дела о "массовых беспорядках".
Руководительница "Правовой инициативы" находится за границей с марта 2021 года.
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Руководительница «Правовой инициативы» находится за границей с марта 2021 года.
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