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«Мог случиться мем»: силовики чуть не пришли с обыском к силовику

16.07.2021 17:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Мог случиться мем»: силовики чуть не пришли с обыском к силовику
Задержание в Минске в августе 2020-го / Reuters​
Квартира председателя общественной организации "Правовая инициатива" Виктории Федоровой, куда 16 июля с обыском пришли силовики, сдавалась в аренду милиционеру.

"Мог случиться мем про силовиков, пришедших к силовикам", — пишет она в Twitter.


Но милиционер с квартиры съехал (тогда общественная деятельница и узнала, где он работал), поэтому курьезная встреча не состоялась.

Обыск у Виктории Федоровой проводился в рамках уголовного дела о "массовых беспорядках".

Руководительница "Правовой инициативы" находится за границей с марта 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководительница «Правовой инициативы» находится за границей с марта 2021 года.
 
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