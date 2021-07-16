Источник материала: UDF



Задержание в Минске в августе 2020-го / Reuters​

"Мог случиться мем про силовиков, пришедших к силовикам", — пишет она в Twitter.

Все идёт к ситуации, когда какие-нибудь силовики приходят к кому-нибудь с каким-нибудь обыском, а там уже обыск — Viktar Malishevsky (@malishevsky) July 14, 2021

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мог случиться мем»: силовики чуть не пришли с обыском к силовику Руководительница «Правовой инициативы» находится за границей с марта 2021 года.

Но милиционер с квартиры съехал (тогда общественная деятельница и узнала, где он работал), поэтому курьезная встреча не состоялась.Обыск упроводился в рамках уголовного дела о "массовых беспорядках".Руководительница "Правовой инициативы" находится за границей с марта 2021 года.