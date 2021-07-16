Источник материала: UDF



Кадр с горящим танком​

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчанина судят за подожженный танк, который Минобороны назвало фейком Видео горящего танка появилось в интернете в начале февраля.

Как сообщается,бросил "коктейль Молотова" с надписью "ОГСБ" в танк, стоявший в эшелоне на станции в Степянке.Видео горящего танка появилось в интернете в начале февраля. Было указано, что это "акт гражданского неповиновения... за молчание армии". Тогда государственные СМИ назвали видео фейком, а пресс-служба Минобороны продемонстрировала неповрежденный танк и заявила, что он будет участвовать в учебном бою на полигоне.Однако сейчас минчанина судят за акт терроризма.Сторона обвинения сообщила, что ночью 31 января Михайлов подготовил "коктейль Молотова" в лесу возле улицы Михася Чарота в Минске. Потом он перелил жидкость в бутылку с надписью "ОГСБ", пешком дошел до места стоянки эшелона с военной техникой и поджег танк Т-72.Михайлов признает вину частично: признает поджог танка, но говорит, что не согласен с квалификацией и тем, что это было сделано по политическим мотивам.Парня вычислили по видеозаписи из "Евроопта", куда он пошел около четырех часов утра после броска "коктейля Молотова" в танк. Задержали его 13 февраляНа суде минчанин заявил, что специально сделал "коктейль Молотова" так, чтобы не нанести большого вреда военной технике. Надпись "ОГСБ" он расшифровал как "отряды гражданской самообороны", но сказал, что сам он в них он не входит. Надпись же сделал по просьбе знакомого.Также он сказал, что бросал бутылку в танк ради розыгрыша, но объяснить дальше отказался.Видео своего поступка он сбросил знакомому — иностранцу Дису. Именно Диса (гражданина Германии Дениса Хоффмана) в госСМИ называют руководителем ТГ-чата "ОГСБ". На суде Михайлов заявил, что Дис "не только не является владельцем канала "ОГСБ", он даже никогда не входил в круг лиц, приближенный к руководителю".Публиковать видео с танком в интернете Михайлов не планировал. Когда оно появилось, он обиделся на Диса и больше не имел с ним контактов.На вопрос прокурора, почему он поджег боевую технику, парень ответил: "Мне показался забавным тот факт, что она никак не охраняется. Почему они не могут защитить свою технику, это показалось очень забавным".Минчанин сказал, что ему предлагали дать интервью ТГ-каналу "Баста", но он отказался, чтобы не позорить военных и страну.На суде Михайлов пожаловался на условия содержания, сказал, что ему не разрешают есть продукты, которые он покупает в магазине, и поэтому на судах он постоянно голоден (на суде 15 июля парень постоянно держался за живот).Егору Михайлову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.