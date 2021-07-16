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Белстат обнаружил рост ВВП Беларуси за 6 месяцев 2021 года на 3,3%
Источник материала: АФН
Объем ВВП Беларуси за 6 месяцев 2021 года в текущих ценах составил 78,9 млрд. рублей и вырос на 3,3% к уровню первого полугодия 2020 года.
По итогам января-мая 2021 года рост ВВП составил 3,1%, января-апреля – 2,5%.
Индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 115,7%.
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Объем ВВП Беларуси за 6 месяцев 2021 года в текущих ценах составил 78,9 млрд. рублей и вырос на 3,3% к уровню первого полугодия 2020 года.
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