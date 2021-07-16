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В центре Слуцка обнаружили окровавленное тело

16.07.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 16 июля в Слуцке рядом со скамейкой на тротуаре у центра технического творчества, между остановкой «Молодёжный центр» и магазином «Свежий хлеб» по улице Ленина, обнаружено тело мужчины.

В области головы и на правом плече у него была видна кровь, прибывшие медики констатировали смерть.



Как рассказал SlutskGorod заместитель начальника Слуцкого РОВД Александр Семенович, личность мужчины установлена. По предварительной информации, его смерть не связана с причинами криминального характера.

В данный момент рассматриваются варианты травмирования при падении или заболевания, которое могло привести к потере ориентации. Точно говорить о чём-то можно будет только после проведения проверки и соответствующих экспертиз.
 
 
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Утром 16 июля в Слуцке рядом со скамейкой на тротуаре у центра технического творчества, между остановкой «Молодёжный центр» и магазином «Свежий хлеб» по улице...
 
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