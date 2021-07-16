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В центре Слуцка обнаружили окровавленное тело
Источник материала: Партизан
Утром 16 июля в Слуцке рядом со скамейкой на тротуаре у центра технического творчества, между остановкой «Молодёжный центр» и магазином «Свежий хлеб» по улице Ленина, обнаружено тело мужчины.
В области головы и на правом плече у него была видна кровь, прибывшие медики констатировали смерть.
Как рассказал
В данный момент рассматриваются варианты травмирования при падении или заболевания, которое могло привести к потере ориентации. Точно говорить о чём-то можно будет только после проведения проверки и соответствующих экспертиз.
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Утром 16 июля в Слуцке рядом со скамейкой на тротуаре у центра технического творчества, между остановкой «Молодёжный центр» и магазином «Свежий хлеб» по улице...
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