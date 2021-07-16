Следственный комитет заявил о причастности НГО и СМИ к теневому движению финансовых средств

«Получена достоверная информация о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей средств массовой информации к теневому движению значительных финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы, неуплате налогов и финансированию различного рода протестной активности населения Беларуси», заявил начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Владимир Шишко.





tutby_official «Если говорить об этом более детально, то мы ведем речь о деятельности по сбору лиц в конкретных местах для совершения групповых противоправных действий, оплате административных взысканий, наложенных за участие в незаконных массовых мероприятиях, организации и проведении семинаров по вопросам противодействия правоохранительным органам и другое», — цитирует Шишко



