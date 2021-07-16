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В Калинковичах в подвале у 49-летнего мужчины обнаружен опасный арсенал

16.07.2021 17:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В подвале у жителя Калинковичей обнаружен опасный арсенал. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

В Калинковичский РОВД сегодня поступило сообщение об опасной находке. Для ремонта труб рабочие и представители ОВД комиссионно вскрыли подвальное помещение в доме по улице Суркова. Там они обнаружили мешки с гранатами и автоматными патронами.

Вскрытие проводилось в присутствии местного участкового инспектора милиции как члена комиссии. Милиционер сразу организовал эвакуацию жильцов подъезда и обеспечил охрану опасной находки до прибытия группы разминирования.

При осмотре помещения обнаружено 12 гранат, несколько мешков и две коробки (в каждой может находиться от 800 до 1 тыс. штук) с патронами калибра 7,62 мм, двухлитровая банка с порохом, два штыка, затворы и спусковые механизмы от оружия, штык-нож и другие боеприпасы. Опасные предметы будут направлены на экспертизу в Государственный комитет судебных экспертиз.

Оперативно установлен и предполагаемый владелец боеприпасов. Им оказался жилец этого же дома. Мужчине 49 лет, он нигде не работает, ранее судим. В ходе предварительного опроса горожанин сообщил, что вместе с покойным братом занимался черным копательством. Достоверность этих сведений будет выясняться.

Мужчина задержан. Проводится проверка.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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При осмотре помещения обнаружено 12 гранат, несколько мешков и две коробки (в каждой может находиться от 800 до 1 тыс. штук) с патронами калибра 7,62 мм, двухлитровая...
 
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