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Два года лишения свободы получил могилевчанин за оскорбление сотрудников милиции в интернете

16.07.2021 17:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Два года лишения свободы получил могилевчанин за оскорбление сотрудников милиции в интернете, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"23 сентября прошлого года 45-летний могилевчанин в одной из групп социальных сетей под выложенными фотографиями оперуполномоченных уголовного розыска Ленинского, Октябрьского и Могилевского РОВД оставил текстовые комментарии оскорбительного характера", - рассказали в УВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое рассмотрено в суде. Судом Ленинского района Могилева по материалам управления по Могилевской области ГУСБ МВД вынесен приговор в отношении жителя Могилева. Обвиняемый признан виновным в публичном оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы с отбыванием наказания сроком на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Помимо этого, мужчина должен выплатить по Br1 тыс. каждому сотруднику в качестве компенсации за причиненный моральный вред.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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23 сентября прошлого года 45-летний могилевчанин в одной из групп социальных сетей под выложенными фотографиями оперуполномоченных уголовного розыска Ленинского,...
 
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