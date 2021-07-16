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Минские правоохранители изъяли контрафактную одежду на сумму свыше Br1,4 тыс.

16.07.2021 17:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Московского и Центрального РУВД столицы выявили факты незаконной реализации брендовой одежды. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В первом случае в одном из магазинов, расположенных в Московском районе Минска, правоохранители изъяли 17 курток общей стоимостью около Br1,2 тыс., во втором на столичном рынке у 39-летней предпринимательницы - 11 предметов одежды на общую сумму Br230 рублей.

"Известно, что товар в торговые точки привозили из-за границы, однако разрешение на использование специального товарного знака для продажи данной продукции предприниматели не имели", - отметили в ГУВД.

В отношении предпринимателей составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 10.15 КоАП ("Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности").-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Известно, что товар в торговые точки привозили из-за границы, однако разрешение на использование специального товарного знака для продажи данной продукции...
 
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