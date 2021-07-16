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Новости экономики за 16.07.2021

16.07.2021 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как обуздать рост цен на пиломатериалы, сколько электробусов планирует выпускать МАЗ, как изменился биржевой товарооборот Беларуси и России и сколько электромобилей колесит по стране?

С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 16.07.2021

ЧИСЛО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В СТРАНЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 4 000

Число электромобилей в стране увеличилось до 4 000. С начала 2021-го ввезли более 2 000 электрокаров, и это больше, чем за весь 2020 год. Вырос объем потребления электроэнергии зарядными станциями. Динамично обновляется и парк городского электрического транспорта: на маршрутах используются свыше 100 электробусов. К концу 2025 года доля общественного электротранспорта может составить 43 %.

Ведущие страны мира начали движение к глобальной электрификации транспорта. В 2020 году в мире было продано более 3 миллионов электромобилей. Их общее число на дорогах превысило 10 миллионов. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2030 году мировой парк электромобилей может вырасти до 145 миллионов. О своем намерении отказаться от выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания уже объявили крупнейшие автоконцерны.

С начала 2021 года биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в два раза

Новости экономики за 16.07.2021

МАЗ ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСКАТЬ ДО 200 ЭЛЕКТРОБУСОВ В ГОД

Электробусы, которые начал выпускать МАЗ на новой площадке в Жодино, уже эксплуатируются в Киеве и Санкт-Петербурге. Есть предложения о поставках электробусов в Москву. МАЗ заявляет, что может производить до 200 единиц в год. Последние два года завод активно производит троллейбусы. Кроме того, МАЗ решил серьезно заняться реконструкцией своего производства автобусов. Объявлен конкурс на строительство под ключ завода пассажирского транспорта с объемом производства до 3 000 единиц в год.

Новости экономики за 16.07.2021

ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ РОСТ ЦЕН НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ПОМОЖЕТ АИС

Взять под контроль рост цен на пиломатериалы поможет создание единой государственной автоматизированной информационной системы. Ее внедрение позволит обеспечить ведение учета древесины в заготовленном виде, упростит выписку сопроводительных документов, автоматизирует планирование, учет и анализ всех основных бизнес-процессов и решений в сфере заготовок древесины, поможет отслеживать все этапы движения заготовленного сырья – и все это в электронном виде.

Такой масштабный программный комплекс в лесном хозяйстве Беларуси внедряется впервые. Примечательно, что информационная система была разработана белорусскими специалистами, что сделало ее в 20 раз дешевле стоимости аналогичных зарубежных систем. Использование АИС на территории страны станет обязательным с 20 августа 2021 года.

Новости экономики за 16.07.2021

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПЕРВОЙ В МИРЕ ВВЕДЕТ НАЛОГ НА ПРОДАЖУ САХАРА И СОЛИ

Великобритания первой в мире введет налог на продажу сахара и соли, поскольку плохое питание негативно сказывается на экономике и здоровье людей. Такая мера позволит привлечь в казну до 5 миллиардов долларов в год. Страна уже ввела налог на сахар в безалкогольных напитках. Высокий уровень ожирения является одним из основных факторов смертности. Пищевые компании обяжут раскрывать информацию о продажах фруктов, овощей, белка и продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли.

 
 
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Новости Беларуси. Как обуздать рост цен на пиломатериалы, сколько электробусов планирует выпускать МАЗ, как изменился биржевой товарооборот Беларуси и России и...
 
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