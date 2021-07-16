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С начала 2021 года биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в два раза
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты комментируют такой рост активной работой с компаниями из регионов.
При этом наибольший объем сделок по итогам полугодия зафиксирован с Ленинградской, Московской и Смоленской областями. Лидерство Ленинградской области обеспечено значительными объемами закупок белорусского цемента и молочной продукции, а также поставками угля для нужд белорусских предприятий. Новосибирская область является крупнейшим покупателем белорусского сухого молока, а Ивановская – сливочного масла.
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Новости Беларуси. Биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты комментируют такой рост...
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