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С начала 2021 года биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в два раза

16.07.2021 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты комментируют такой рост активной работой с компаниями из регионов.

С начала 2021 года на биржевую площадку пришли 126 новых участников.

С начала 2021 года биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в два раза

При этом наибольший объем сделок по итогам полугодия зафиксирован с Ленинградской, Московской и Смоленской областями. Лидерство Ленинградской области обеспечено значительными объемами закупок белорусского цемента и молочной продукции, а также поставками угля для нужд белорусских предприятий. Новосибирская область является крупнейшим покупателем белорусского сухого молока, а Ивановская – сливочного масла.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты комментируют такой рост...
 
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