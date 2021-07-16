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«Необходимо время на расхолаживание». Виктор Каранкевич рассказал, что происходит на первом энергоблоке БелАЭС

16.07.2021 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора. Об этом 16 июля сообщил министр энергетики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Необходимо время на расхолаживание». Виктор Каранкевич рассказал, что происходит на первом энергоблоке БелАЭС

12 июля на первом энергоблоке станции сработала автоматическая защита генератора. Турбогенератор отключили от сети, а мощность реакторной установки снизили до 1 %. Это минимально контролируемый уровень. При этом электроснабжение потребителей не нарушалось.

«Необходимо время на расхолаживание». Виктор Каранкевич рассказал, что происходит на первом энергоблоке БелАЭС

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Учитывая, что оборудование находилось в работе с большой температурой, турбогенератор находился при большой температуре работы, примерно 300 °C, поэтому необходимо сейчас время на расхолаживание, чтобы потом специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания аварийной защиты генератора и их устранению.

«Необходимо время на расхолаживание». Виктор Каранкевич рассказал, что происходит на первом энергоблоке БелАЭС

После этого в несколько этапов проведут детальную диагностику всех технологических систем и узлов турбогенератора. По завершении работ блок снова включат в работу.

 
 
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Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора. Об этом 16 июля сообщил министр энергетики Беларуси,...
 
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