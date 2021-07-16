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«Необходимо время на расхолаживание». Виктор Каранкевич рассказал, что происходит на первом энергоблоке БелАЭС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора. Об этом 16 июля сообщил министр энергетики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 июля на первом энергоблоке станции сработала автоматическая защита генератора. Турбогенератор отключили от сети, а мощность реакторной установки снизили до 1 %. Это минимально контролируемый уровень. При этом электроснабжение потребителей не нарушалось.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
После этого в несколько этапов проведут детальную диагностику всех технологических систем и узлов турбогенератора. По завершении работ блок снова включат в работу.
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«Необходимо время на расхолаживание». Виктор Каранкевич рассказал, что происходит на первом энергоблоке БелАЭС
Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора. Об этом 16 июля сообщил министр энергетики Беларуси,...
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