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КГБ Беларуси: продолжается комплекс мероприятий по зачистке от радикально настроенных лиц
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Так называемые правозащитные центры и фонды в Беларуси были связаны с экстремистами. Во время обысков в офисах заграничных НКО найдены документы невероятных гонораров, запрещенная символика и даже нацистская атрибутика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КГБ и Следственный комитет продолжают расследование ряда уголовных дел о преступлениях, которые в той или иной степени связаны с протестной деятельностью. Они уже установили ряд неопровержимых улик того, что различные фонды и неправительственные объединения связаны с радикалами.
Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси:
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Новости Беларуси. Так называемые правозащитные центры и фонды в Беларуси были связаны с экстремистами. Во время обысков в офисах заграничных НКО найдены документы...
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