Когда биткоин вновь пойдет в рост? Мнение

Источник материала: Myfin





Напомним, что очередное падение биткоина, как отмечают аналитики, в основном связано с действиями Китая. Китайская провинция Аньхой решила закрыть все майнинговые фермы на своей территории из-за нехватки электричества. На реализацию плана отведено три года. Это стало новым ударом Китая по биткоину и криптомайнерам, считает Bloomberg. Решение властей привело к снижению стоимости биткоина на 4,5% до 31,6 тыс. долларов.

При этом некоторые эксперты полагают, что к августу самая популярная криптовалюта может вырасти до 37 тыс. долларов.

Трофим Еременко в комментарии Myfin.by отметил: - Добившись в первом полугодии нового рекорда, курс биткоина опустился и колеблется уже более месяца в пределах от 29 до 36 тыс. долларов США. Похожим образом себя ведут и основные альткоины. На сегодняшний день, негативные новости утратили свое влияние на курс токенов. При их появлении стоимость курса не падает либо изменяется несущественно. Тем не менее, при наличии позитивных новостей, включая высказывания лидеров мнений, законодательные инициативы в сфере блокчейна и криптовалют в передовых странах мира, возникнет новая волна интереса к токенам, что позволит рынку быстро пойти в рост. Но этот рост скорее произойдет в конце августа либо в начале сентября с началом нового бизнес-сезона. Ранее эксперт отметил в комментарии Myfin.by в связи с падением курса биткоина, что рынок криптовалют ждет разнонаправленная динамика курсов и в июле биткоин будет колебаться в цене от 25 до 45 тыс. долларов.

Скриншот с сайта Myfin.by



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