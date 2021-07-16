ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На БТ рассказали, в чем подозревают правозащитников, активистов и журналистов

16.07.2021 17:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

На БТ рассказали, в чем подозревают правозащитников, активистов и журналистов
Скриншот видео телеканала «Беларусь-1»
В эфире телеканала «Беларусь-1» рассказали, в чем причина массовых обысков в последние три дня у правозащитников, журналистов и активистов.

— В ходе расследования (проводимого КГБ в рамках операции по зачистке от «радикально настроенных лиц». — Прим. Zerkalo.io) была получена информация о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей так называемых независимых СМИ к теневому денежному обороту. В первую очередь средства поступали из-за границы и никаким образом не фиксировались. Соответственно, причастные к схеме не платили налоги. Более того, у следствия есть сведения, что деньги шли на финансирование различного рода протестной активности в Беларуси, — заявил диктор в эфире телеканала.


Напомним, в Беларуси третий день идет зачистка СМИ и гражданского общества. В среду, 14 июля, прошли массовые обыски у правозащитников, представителей гражданского общества, активистов. Было задержано полтора десятка человек, в том числе руководители ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий и Валентин Стефанович. В четверг, 15 июля, силовики наведались в офисы общественных организаций «Говори правду», «Таварыства беларускай мовы» и «Гражданский форум». Сегодня, в пятницу, 16 июля, с самого утра силовики с обысками пошли по журналистам и правозащитникам — задержаны несколько журналистов телеканала «Белсат» и «Радыё Свабода».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, в Беларуси третий день идет зачистка СМИ и гражданского общества.
 
Новости дня
Новости разные
 
С начала 2021 года биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в два раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by