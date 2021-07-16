Источник материала: UDF



Скриншот видео телеканала «Беларусь-1»

рассказали

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На БТ рассказали, в чем подозревают правозащитников, активистов и журналистов Напомним, в Беларуси третий день идет зачистка СМИ и гражданского общества.

— В ходе расследования (проводимого КГБ в рамках операции по зачистке от «радикально настроенных лиц». — Прим. Zerkalo.io) была получена информация о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей так называемых независимых СМИ к теневому денежному обороту. В первую очередь средства поступали из-за границы и никаким образом не фиксировались. Соответственно, причастные к схеме не платили налоги. Более того, у следствия есть сведения, что деньги шли на финансирование различного рода протестной активности в Беларуси, — заявил диктор в эфире телеканала.Напомним, в Беларуси третий день идет зачистка СМИ и гражданского общества. В среду, 14 июля, прошли массовые обыски у правозащитников, представителей гражданского общества, активистов. Было задержано полтора десятка человек, в том числе руководители ПЦ «Весна». В четверг, 15 июля, силовики наведались в офисы общественных организаций «Говори правду», «Таварыства беларускай мовы» и «Гражданский форум». Сегодня, в пятницу, 16 июля, с самого утра силовики с обысками пошли по журналистам и правозащитникам — задержаны несколько журналистов телеканала «Белсат» и «Радыё Свабода».